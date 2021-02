Høie: Danmarks vaksinepass er likt norsk etablert system

Helseminister Bent Høie (H) sier hans inntrykk av det man har gjort i Danmark med vaksinepass, egentlig tilsvarer det man har i Norge.

Man kan logge seg inn på helsenorge.no med BankID, skrive ut vaksinestatus og bruke det som dokumentasjon, sier Høie. Det er en etablert ordning som man har brukt over tid, som også gjelder for koronavaksinasjon.

Fra før har man også et gult vaksinasjonskort i Norge som er et internasjonalt anerkjent vaksinedokument, påpeker Høie. Men dokumentasjon på koronavaksinasjon gir foreløpig ingen fordeler.

Det pågår en litt større diskusjon om man bør ha vaksinepass for korona som er et internasjonalt dokument som kan brukes for eksempel til reiser i Europa.

– Så kommer det også en diskusjon om hvilke regler som vil gjelde for dem som er fullvaksinerte. Det handler om smittevernregler, altså karantene, testing og så videre, men også det som mange gjerne tenker mest på som fordeler, som reising og sånt. Men det må også være basert på kunnskap, sier Høie.

Onsdag ble det kjent at Danmark skal utvikle et digitalt vaksinepass, som vil være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto