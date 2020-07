Høie: Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Helseminister Bent Høie (H) frykter at skam skal føre til at færre tester seg for koronasmitte.

Det sa Høie under en pressekonferanse fredag. Han tok til orde for å stanse for – Det er et hardt ordskifte. Jeg er redd for at det kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitte. Skyld og skam har aldri vært til hjelp i kamp mot smittsomme sydommer, tvert imot, sier Høie. Han trakk paralleller til tuberkulose for 100 år siden og aids for 30 år siden. – Jeg vil si dette til deg som frykter du er smittet. Du skal ikke skamme deg. du skal teste deg. Slik tar du ansvar og hindrer smitten i å bre seg, sier Høie. (©NTB)

