Høie forstår tiltaksforvirring

Helseminister Bent Høie (H) mener folk forstår de mange lokale og statlige koronatiltakene etter kort tid, men forstår at de skaper forvirring.

– Det er jo alltid spesielt ved nye situasjoner, for eksempel nå med den mer smittsomme koronavarianten, der vi må bruke statlige tiltak for å slå ned lokale utbrudd. Så må vi bruke nye ord for å forklare, og da er min erfaring at det går noen dager før ting setter seg, sa Høie på spørsmål fra Aftenposten.

Han understreker imidlertid at tiltakene som brukes nå, ligner tiltak som er brukt mange steder i landet, men da etter lokale vedtak og med ulike sammensetninger.

– Erfaringen er at de fleste får ganske god oversikt etter kort tid over hva som gjelder der en bor og i ens eget liv, sier helseministeren.

Han legger til at myndighetene forsøker å gjøre tiltakene enklest mulig, men at dersom man skulle fokusert kun på å gjøre dem enkle og oversiktlige, ville konsekvensen trolig vært mye strengere tiltak.

