Høie forsvarer bruk av hurtigtestene som blir slaktet i fransk studie

Helseminister Bent Høie (H) sier resultatet av hurtigtestene som nå prøves ut i Norge, foreløpig er optimistiske. Testene blir slaktet i en ny fransk studie

2. november startet et forsøk med hurtigtester i Oslo. 4.000 hurtigtester skal gjennomføres, blant annet for å finne ut om de er like pålitelige som laboratorietestene. NRK skriver fredag at en fransk studie viser at hurtigtestene ikke har mer enn 50 til 60 prosents treffsikkerhet, mens produsentene oppgir en treffsikkerhet på mellom 85 og 95 prosent.

Helseminister Bent Høie sier at man nå bruker testene i Norge, i en norsk kontekst, for å se hvordan testene fungerer her.

– Der er resultatene foreløpige mer optimistiske, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

– Det vi ser i noen av de internasjonale studiene, er at de er basert på at folk tar testene selv. Da kan det være at resultatet blir som studien fra Frankrike. Men setter man det inn i et system der det er helsepersonell og retningslinjer for når de brukes, kan vi oppnå andre resultater. Det er det vi i Norge prøver ut, sa Høie.

– Hvis det gir gode nok resultater, så vil det kunne være en avlastning på spesielt laboratoriene på sykehusene, og vil være nyttige i å få raskere svar i noen situasjoner. Men det er ikke et alternativ fult og helt til de testene vi har i dag, sier helseministeren.

Helsedirektoratet mener at dersom hurtigtestene viser seg å være pålitelige, kan man raskt få svar på hvem som er smittet, og sette i gang sporing og smitteverntiltak.

