Høie: Ikke aktuelt med påbud om munnbind

Helseminister Bent Høie sier det kan komme en anbefaling om bruk av munnbind, men at det ikke er aktuelt med et generelt påbud nå.

– Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Det vil si at det per nå ikke er planer om å gi et generelt påbud om munnbind når man er ute, for eksempel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK fredag morgen.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse fredag klokken 14. Der er det ventet at bruk av munnbind vil bli et tema.

Erstatter ikke énmetersregelen

Høie understreker at bruk av munnbind ikke kan erstatte tiltaket om å holde minst en meters avstand til hverandre.

– Hvis man kommer med en anbefaling om munnbind vil det være i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand, for eksempel i kollektivtransport i rushtiden, sier han.

De siste dagene har flere apotek meldt om stor pågang fra folk som vil sikre seg munnbind. NRK skrev torsdag også at prisen på munnbind har mer enn sjudoblet seg den siste tiden.

Kan anbefale tøymunnbind

Apotekforeningen gikk på sin side ut torsdag og sa at det ikke er noen grunn til å hamstre, og at alle hovedgrossistene for øyeblikket har store lagre av munnbind, og kan skaffe større partier til landet hvis etterspørselen fortsetter å øke.

Bent Høie sier til kanalen at det ikke er sikkert at det kun er kirurgiske munnbind, som blant typene munnbind som apotekene selger, som kan bli anbefalt.

– Det kan også være munnbind som er i tøy som man kan bruke om igjen og vaske. Derfor vil det, dersom det kommer en anbefaling om munnbind, være veldig mye informasjonsarbeid knyttet til det både på riktig bruk og hvilken type munnbind man kan bruke, sier han.

