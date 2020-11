Høie: Ikke greit å dra på pub i nabokommunen

I Oslo stenger nå puber og treningssentre. Men innbyggerne bør ikke dra til Bærum for å trene og drikke øl, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det er ikke greit, svarer han på spørsmål fra NTB om hva han synes om at oslofolk ser ut til å kunne dra til nabokommuner for å trene og gå på pub når skjenkestoppen inntrer og treningssentrene stenges i hovedstaden natt til tirsdag.

– Vi jobber nå for at kommunene rundt i størst mulig grad skal ha de samme reglene. Jeg opplever at veldig mange kommuner er innstilt på dette, og jeg forventer at disse reglene blir mest mulig like i løpet av dagen og de nærmeste dagene, sier Høie, som viser særlig til bo- og arbeidsregionene rundt Oslo.

(©NTB)