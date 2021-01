Helseminister Bent Høie (H) sier at det fortsatt ikke er tiden for å reise flere familier sammen på hyttetur, men at man godt kan ha besøk på hytta.

Besøk på hytta er greit så lenge du kan holde én meters avstand, presiserte Høie under mandagens pressekonferanse om koronatiltakene. – Det er mange som nå har en bålpanne utenfor hyttene sine, og det er en fin mulighet til å bruke den, sa Høie.

