Høie innrømmer feil bruk av munnbind

I et innlegg på sin egen Facebook-profil gjør helseminister Bent Høie (H) narr av sin egen, og gale, måte å feste munnbindet på.

Fredag er det varslet at regjeringen kommer med skjerpede restriksjoner for å bremse smittespredningen av koronaviruset i Norge. Det er blant annet ventet at myndighetene vil påby eller rådgi folk til å bruke munnbind i situasjoner hvor den nødvendige avstanden på 1 meter mellom mennesker er vanskelig å følge, for eksempel på kollektivtrafikken.

I den forbindelse har helseminister Bent Høie lagt ut et lenke til bilde av seg selv på Facebook hvor han rett og slett bruker munnbindet helt feil Bildet er tatt under et besøk hos en bedrift på Grorud i Oslo i mai.

– På dette bildet fra mai har jeg rett og slett tatt på munnbindet helt feil! Jeg håper mediene bruker dette bildet til å vise hvordan man IKKE skal bruke det. Nå har jeg lært hvordan det faktisk skal gjøres: Munnbindet skal klypes sammen over nesen og dras under haken, skriver Høie i innlegget.

– Her kan dere se hvordan FHI anbefaler at munnbind faktisk skal brukes, skriver Høie videre og lenker til Folkehelseinstituttets grafiske illustrasjon over hvordan det skal gjøres.

