Høie: Norge har ikke konkrete planer om å ta imot koronapasienter fra andre land

Norge har ingen konkrete planer om å hente pasienter som trenger sykehusbehandling fra andre land under koronakrisen, opplyser helseminister Bent Høie (H).

Tyskland har blant annet tatt imot pasienter fra Italia, som er hardt rammet av koronapandemien, men Norge har ikke slike planer, fortalte helseministeren på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi har ingen konkrete planer om det. Nå har vi veldig mye oppmerksomhet rundt å bygge opp kapasiteten i Norge, sa Høie.

Helseministeren opplyste videre at han ikke kjenner til at det har kommet noen spesifikke henvendelser til Norge, men at Italia har bedt om hjelp.

(©NTB)