Høie om Hurtigruten-utbruddet: – En alvorlig situasjon

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) understreker viktigheten av at Hurtigruten-passasjerene overholder karantenen etter smitteutbruddet.

36 ansatte og én passasjer er koronasmittet i forbindelse med to seilaser på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen den siste tiden. Samtlige passasjerer og besetningsmedlemmer er satt i karantene.

– Det er en alvorlig situasjon når så mange er berørt. Nå er det viktig at man konsentrerer seg om å få kontakt med alle og driver smittesporing. Det er viktig at de på seilasene går i karantene og at kommunene som er berørt, driver aktiv smittesporing, sier Høie til NTB.

Folkehelseinstituttet har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene som er berørt av koronasmitte.

– Spesielt smittesporing i forbindelse med den første seilasen er ekstra krevende. Mitt inntrykk er at Tromsø kommune og Folkehelseinstituttet bistår godt, og det kommer informasjon bredt ut i mediene, sier han.

Høie sier at helsemyndighetene vil gjennomgå hele hendelsesforløpet og finne ut om regelverket er brutt.

– Jeg vil berømme Tromsø kommune for den formidable innsatsen som de gjør i en veldig krevende situasjonen, veldig takknemlig for den innsatsen de legger ned, avslutter helseministeren.

