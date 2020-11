Høie om koronasituasjonen: Vi er inne i annen bølge

Helseminister Bent Høie (H) sier Norge har kontroll på koronaviruset, men at vi er i en presset situasjon. – Vi er i annen bølge, sier helseministeren.

– Skal vi klare å lykkes med dette en gang til, er det viktig at hver enkelt av oss nå ser at vi er i en veldig alvorlig situasjon. Vi er inne i annen bølge, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge tirsdag.

Der varslet han at regjeringen allerede denne uken kommer med nye koronainnstramminger for å begrense smitte. Han fortalte at de blant annet ser på områdene det fortsatt er mye smitte.

– Det handler om sammenhenger der vi møter mange mennesker, og det er også knyttet til reisevirksomhet internasjonalt, spesielt arbeidsreiser fra Europa – der er det en veldig høy smitterisiko.

Så presiserte statsråden om viktigheten av at alle hjelper til med å begrense smitten.

– Vi har fortsatt kontroll, men vi er veldig presset. Det betyr at dersom ikke kommunene klarer å holde testing, sporing og isolering oppe som aktivitet, så er det begynnelsen på å miste kontrollen.

– Derfor er vi helt avhengig av alle følger de fire hovedrådene: Holde seg hjemme hvis de er syke, vaske hendene, holde god avstand og begrense antall mennesker man møter.

