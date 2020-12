Høie oppfordrer alle som har vært i Storbritannia siste 14 dager til å teste seg

Helseminister Bent Høie oppfordrer alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene til å teste seg.

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han sier at det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at den smittsomme virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, spres videre innenlands i Norge.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger Høie til.

