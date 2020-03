Høie: Oslo kommune må selv vurdere om det trengs strengere tiltak

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke utelukke strengere tiltak i Oslo enn andre steder. – Det må vurderes lokalt, sier helseminister Bent Høie (H).

I et NRK-intervju mandag ettermiddag sa byrådslederen at det kan bli nødvendig med strengere smittevernstiltak i Oslo enn i resten av landet. Hovedstaden har allerede innført lokal skjenkestopp.

– Episenteret er her. Vi har ikke bare et ansvar for Oslo, men for at det ikke fører til en økt og forverret spredning ved at det akselererer her. Vi utveksler nå erfaringer med hvordan man kan begrense pandemien med andre store byer, sa Johansen.

– Jeg vil ikke utelukke at vi må ha strengere tiltak enn andre steder, fortsatte han.

Helseminister Bent Høie (H) sier på en pressekonferanse mandag at Oslo kommune har mulighet til å vurdere strengere tiltak.

– Men man må også vektlegge at vi har ganske strenge nasjonale tiltak. I lys av forholdene får man så vurdere behovet for ytterligere tiltak lokalt, sier han.

(©NTB)