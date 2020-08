Høie: Planlegger ikke gratis munnbind

Det er ikke planlagt å dele ut gratis munnbind, sa helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Norge har gode lagre av medisinske munnbind for bruk i helsetjenesten. Og det er også en viktig beredskap som er prioritert først, sa Høie.

– Nå sier Apotekforeningen at de har god tilgang til munnbind, og anbefalingene her gjelder i et begrenset område av Norge og i en begrenset situasjon. Så da er det viktig at andre som ikke har behov for munnbind, ikke går og kjøper munnbind, understreket han.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er skuffet og mener munnbindene burde være gratis.

– Når vi trenger at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er åpenbart. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, sier han.

Også Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet.

– Det er ekstra urettferdig at alle dem i lavlønnsyrker må bære den økonomiske belastningen av regjeringens smittevernregler, sier hun.

Fagforbundet har krevd at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet sørger for gratis munnbind til blant andre ansatte i helsevesenet, barnehager, skoler, renhold, renovasjon, tjenesteytende yrker, skoleelever og studenter.

