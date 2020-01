Høie skal avgjøre sykehussaken på Helgeland

Helseminister Bent Høie innkaller til foretaksmøte om ny sykehusstruktur på Helgeland neste mandag. Der skal Helgelandssykehusets fremtid avgjøres.

Møtet markerer enden på den lange og omstridte debatten om den framtidige sykehusstrukturen og lokaliseringen av sykehus på Helgeland.

– Det har vært en grundig prosess som legger grunnlaget for den beslutningen jeg skal ta på foretaksmøte. Styrene i Helgelandssykehuset og Helse nord har gjort sine vedtak. I tillegg har jeg hatt flere møter med ordførerne på Helgeland om lokalisering og funksjonsfordeling, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding mandag.

I desember i fjor anbefalte styret i Helse nord at Helgelandssykehuset bør bestå av et hovedsykehus i Sandnessjøen, et sykehus i Mo i Rana og et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

