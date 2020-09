Høie svært bekymret over smittesituasjonen i Oslo

Helseminister Bent Høie er svært bekymret for smitten i Oslo. Han er forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke følger opp Helsedirektoratets råd.

I en epost til Aftenposten søndag skriver Høie at han forventer at byrådet i hovedstaden legger stor vekt på Helsedirektoratets faglige anbefaling, som ble sendt i et notat til dem fredag.

Direktoratet anbefaler en tiltakspakke for 14 dager, med blant annet forbud mot private samlinger på mer enn fem personer.

– Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet, skriver helseminister Høie (H) i eposten til avisa.

Fredag varslet byrådet i Oslo at de vil vurdere enda strengere tiltak til uka.

