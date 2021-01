Høie: Vaksinestrategien endres ikke selv om Oslo får alle Moderna-dosene

Helseminister Bent Høie (H) sier vaksinestrategien om jevn fordeling landet rundt ikke blir endret selv om Oslo får alle dosene av Moderna-vaksinen tirsdag.

Oslo får alle de første 4.000 dosene av Moderna-vaksinen som ankommer Norge. Hovedstadens politiske ledelse har flere ganger utfordret den nasjonale strategien om at vaksinene fordeles jevnt ut over i landet.

– Jeg er glad for at den andre koronavaksinen nå har kommet til Norge. Dette innebærer ingen endring i vaksinestrategien, sier Høie i en skriftlig kommentar til NTB.

– Mest hensiktsmessig

Statsråden viser til at Folkehelseinstituttet mener det er logistisk lettere å la Oslo få alle Moderna-dosene, men at Oslos totale andel av vaksiner vil være den samme.

– Som FHI understreker handler det om at denne første leveransen er et begrenset antall doser, og det er derfor mest hensiktsmessig at de blir sendt til et sted som raskt kan ta dem i bruk. Logistikken blir enklere av at Oslo får alle de første dosene av Moderna-vaksinen som en del av sin totalandel. I sum blir det med den nye vaksinen flere vaksiner til alle. Oslo får samme andel vaksinedoser som andre kommuner, sier statsråden.

Startet vaksineringen raskere

Tempoet i vaksineringen har fått kritikk både i Norge og andre europeiske land. Høie er ikke enig i at det går tregt.

– Gjennom EU-samarbeidet som Norge er en del av, har vi startet vaksinering mot korona raskere enn vi hadde turt å håpe på. Dersom alle avtalene blir godkjent, får vi tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, sier helseministeren.

– Gitt at alt går etter planen, vil vi ha nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle voksne innbyggere som ønsker det til sommeren, sier Bent Høie.

