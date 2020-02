Høie: Vi har gode tiltak for å hindre virusspredning

Bent Høie møtte pressen onsdag kveld etter at det er påvist covid-19 i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overrasket over at det nye koronaviruset nå er påvist i Norge. – Vi har gode tiltak for å hindre spredning, forsikrer han.

– Det som har skjedd nå, er som forventet, sier han til NTB, etter at Folkehelseinstituttet kunngjorde at en kvinne i Tromsø har fått påvist covid-19-viruset. – Sannsynligvis vil vi få mange flere smittede i Norge. Det forbereder vi samfunnet og helsetjenesten på nå. Det kan bli krevende, men vi har gode tiltak for å hindre spredning, sier han. Han mener imidlertid ikke det er nødvendig å rigge til hjemmekontor og unngå offentlige rom. – Nei, definitivt ikke. Nå er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følge rådene fra helsetjenestene, sier Høie. (©NTB)