Høie: Vi kan ikke forutse hvor neste utbrudd kommer

Helseminister Bent Høie (H) advarer mot å åpne opp for raskt og sier det er umulig å forutse hvor neste utbrudd kommer.

– Vi kan ikke forutse hvor det neste utbruddet kommer, men vi vet at det kommer, sa Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Høie trakk fram utbruddene i Ulvik og Halden de siste dagene som en advarsel om at koronaviruset kan ramme uventet og spre seg raskt. Han brukte dem som eksempler for at det er nødvendig å vente med lettelser i tiltakene for å bremse smitten mens arbeidet med å vaksinere sårbare grupper pågår.

– Dette er grunnen til at vi må være forsiktige i tiden som kommer. Vi må spare på kreftene og sørge fort at vi holder ut hele veien enten vi løper eller går, sa Høie.

