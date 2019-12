Høie vil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning

Helseminister Bent Høie (H) foreslår 16 forslag endringer i bioteknologiloven. Blant dem er en øvre aldersgrense ved assistert befruktning, skriver VG.

I dag finnes det ingen aldersgrense for assistert befruktning, men regjeringen foreslår nå å sette en absolutt aldersgrense på 46 år, ifølge avisa.

Helseministeren sier at grensen er satt etter en totalvurdering basert på kvinnens fysiske tilstand og evne ved denne alderen, samt medisinske aspekter.

– Grensen er også satt med hensyn til barna, med tanke på hvor gamle foreldrene er når barnet blir født, sier Høie til VG.

I tillegg foreslår regjeringen å endre reglene slik at en sæddonor kan benyttes av samme familie flere ganger. Regjeringen vil pålegge norske foreldre å fortelle barna sine at de er unnfanget med donorsæd når de er 15 år, og de vil at par som vurderer å få barn ved assistert befruktning, skal legge fram en attest som viser om de har vært siktet, tiltalt eller dømt.

Regjeringen vil dessuten at flere skal kunne lagre befruktede egg, at genterapi skal kunne brukes ved alle typer sykdommer, at persontilpassede medisiner skal gjøres mer tilgjengelig og at befruktede egg skal kunne lagres til kvinnen er 46 år, som er lengre enn dagens regel på fem år.

