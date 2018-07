Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter

Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.

- Jeg tror at vi først og fremst bør se på om man bør endre noe innenfor opplæringen og innholdet i båtførerprøven, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til Nettavisen.

Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten.

Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten

Problematisk med mørkekjøring



- Kjøring i mørket er for eksempel en utfordring. Det er veldig vanskelig, sier han til Nettavisen.

Bård Hoksrud var en av forkjemperne for opphevelsen av vannskuter-forbudet. Det har i år vært få hendelser med vannskuter og tidligere i juli sa han til NRK Telemark: «Det viser jo at den bekymringen som veldig mange hadde ikke har slått til».

Når juli nærmer seg slutten undersøker Havarikommisjonen to dødsulykker der vannskutere har vært innvolvert.

Les egen sak: Havarikommisjonen undersøker Skofterud-ulykken

Vil ikke ha sertifikat



Redningsselskapet ønsker nå eget sertifikat for hurtiggående båter og vannskutere.

- Det er utrolig trist at vi nå har hatt to vannsskuterulykker hvor to mennesker har mistet livet, og de etterlatte har min dypeste medfølelse. Når det gjelder spørsmålet om man bør innføre førerkort for vannskutere og hurtiggående fritidsbåter, så tror jeg ikke det er veien å gå, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Alle født i 1980 eller senere må gjennomomføre båtførerprøven og vi har i dag et 20-talls lover som regulerer ferdsel på sjøen. Vi har et godt lovverk og hvis det blir fulgt tror jeg det blir tryggere, sier han.

Hoksrud poengterer at vi i dag har sertifikat både for bil og fly, men at det fortsatt skjer ulykker på veien og i luften.

Mest sett siste uken