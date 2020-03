Hol ber Heimevernet om hjelp mot hyttefolket

Tusenvis av hyttefolk nekter å forlate Hol kommune i Hallingdal. Nå ber kommunen Heimevernet om hjelp, melder NRK.

Mange ber om dispensasjon fra forbudet mot å være på hyttetur utenfor hjemkommunen, skriver NRK.

Et stort antall smittede har ført til at alarmen går i Hol kommune, skriver Hallingdølen.

Mandag ettermiddag gikk det ut melding til alle innbyggerne om at det er tre nye bekreftede tilfeller i kommunen, og at langt flere prøver er sendt inn. Men på grunn av begrenset testkapasitet er det ikke sikkert at man får svar på alle prøvene, opplyser kommuneoverlege Geir Strømmen til avisa.

