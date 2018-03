Kaos i Holmenkollen: - Folk river ned gjerder, slåss med hverandre og politiet

Flere personer skal være påkjørt av T-banen på Besserud T-banestasjon. Sporveien har slått av strømmen.

SISTE: Politiet melder om at flere personer skal være påkjørt av T-banen på Besserud T-banestasjon.

Besserud T-banestasjon ligger like etter Holmenkollen T-banestasjon på vei ned mot sentrum.



En person skal være tatt opp av sporet, med uvisst skadeomfang, skriver politiet på Twitter rundt 18.20. De har ikke full oversikt over hendelsesforløpet.



Klokka 18.35 skriver politiet at en person trolig hadde falt mellom perrong og spor:

«Skadeomfang er noe uvisst, men sannsynligvis ikke veldig alvorlige. Kjørt avgårde med ambulanse. Ingen flere er funnet i sporet. T-banen har startet å gå igjen. Vi foretar åstedsundersøkelser.»

Har du bilder eller video fra kaoset i Holmenkollen? Send til tips@nettavisen.no.



- Fullstendig kaos



Politiet meldte om kaoset på Twitter rundt 17.15 lørdag ettermiddag:

«Frognerseteren- og Holmenkollen T-banestasjoner: Våre patruljer på stedet melder om store problemer med svært mange mennesker, som bl.a. river ned gjerder, slåss med hverandre og politiet. Vi sender flere enheter til stedene.»

Svært mange mennesker er samlet i Holmenkollen ettter lørdagens skiøvelser.

- Patruljene våre meldte om fullstendig kaos på Frognerseteren og Holmenkollen t-banestasjon klokken 17.05. Vi vet ikke nøyaktig hva foranledningen til kaoset var, men vi kan jo se for oss at det ble utløst av trengsel i køer på grunn av at mange mennesker ville ned til sentrum på t-banen, kombinert med beruselse, sier operasjonsleder Tor Jøkling til Nettavisen.

Nettavisens journalist, som er på stedet, sier situasjonen er fullstendig kaotisk.

- Politiet sendte folk til Holmenkollen fra Frognerseteren tidlig, med lovnader om at alt var bedre der. Det var det ikke. Timevis med kø. Folk velger å gå i gatene, og flere ligger strødd i veikanten. Har sett flere slåsskamper hvor politi og militærpoliti måtte bryte inn, sier journalisten.

KAOS: - Vi har sendt ut et stort antall enheter for å prøve å få kontroll, sier politiet.

- Sender flere enheter

Jøkling forteller videre at de har sendt et stort antall enheter til stedet, uten å kunne si nøyaktig hvor mange.

- Vi har sendt ut et stort antall enheter for å prøve å få kontroll. Det er som nevnt mange mennesker, de river ned gjerder, slåss mot hverandre, er aggressive mot politiet, hopper ut i sporet og beveger seg nedover T-banelinjen, sier Jøkling.

Det er ikke meldt om noen skader i forbindelse med kaoset.

- Besvimer inne i folkemengden



Rundt 17.40 skriver politiet på Twitter at de ikke har full kontroll over situasjonen, men at de stadig sender flere enheter til områdene.

«Det meldes om at mennesker besvimer inne i folkemengden, og at det er tendenser til panikk,» skriver politiet på Twitter, og fortsetter:

«Videre meldes det om at personer også har tatt seg ned i T-banesporet, og går mot sentrum».

- Situasjonen er uvoersiktelig. Det er store folkemengder, og politiet jobber med å få roet ned massene. Trengselen er såpass stor at det meldes om panikk i folkemengden, sier Jøkling til Nettavisen.



- Hvor mange mennesker er det snakk om?

- Det vet vi ikke, men det er store mengder.



HOLMENKOLLEN: Mange mennesker på vei ut fra området etter lørdagens skiøvelser i Holmenkollen.

Har slått av strømmen

T-banene måtte stanses midlertidig på grunn av at folk gikk nedover t-banelinjene. De skal være i gang igjen nå, men er kraftig forsinket.

Biltrafikken skal gå som normalt, melder politiet.

- Det er slik at det er kaotiske tilstander og politiet har ikke kontroll. Vi har vurdert sikkerheten, og kan ikke gå på akkord med den. Nå har vi tatt strømmen, så det går altså ingen T-bane mellom Frognerseteren og Majorstuen, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til Nettavisen.

- Hvor lenge blir det sånn?

- Der må vi forholde oss til politiet. Når folk går i sporet er det helt umulig for oss å kunne operere T-banen. Dette er en sikkerhetsmessig vurdering., sier Asperud, og fortsetter:

- Politiet må få kontroll på situasjonen,og vi har tett dialog med politiet. Men det viktigste for oss er at det skal være sikkert, og når vi vurderer det som ikke sikkert, så stopper vi.

Det meldes om at mennesker besvimer inne i folkemengden, og at det er tendenser til panikk. Videre meldes det om at personer også har tatt seg ned i T-banesporet, og går mot sentrum. Så langt har vi ikke full kontroll over situasjonen, men sender stadig flere enheter til områdene — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 10, 2018

En person er tatt opp av sporet. Uvisst skadeomfang. Vi har ikke full oversikt over hendelsesforløp. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 10, 2018

Mest sett siste uken