Hotellkjedene advarer om masseoppsigelser uten forlenget permitteringsordning

Hotell Bondeheimen i Oslo er ett av mange hotell som har måttet holde stengt under koronakrisen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

I et brev til flere stortingskomiteer advarer lederne for de fire største hotellkjedene i Norge at det kommer oppsigelser i løpet av sommeren uten endringer.

Hotellkjedene vil ha forlenget permitteringsordningen til 52 uker, skriver E24. – Hvis ikke, så må vi gå til mange oppsigelser som vi mener er premature. Vi tror vi kommer til å være mye senere i gang enn de andre store delene av næringslivet som var rammet, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels. Det er sjefene i Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic og Festningshotellene som har sendt brevet til finanskomiteen, næringskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å utvide permitteringsordningen ut oktober, mens LO-leder Hans Christian Gabrielsen allerede har ytret ønske om 52 uker. Thon Hotels Norge-sjef Morten Thorvaldsen tror konsekvensen av at ordningen ikke blir utvidet til 52 uker kan bli at 30–35.000 arbeidstakere i reiselivsnæringen kan bli uten jobb. (©NTB)

