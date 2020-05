Hovedredningssentralen advarer mot betydelig skredfare i Nord-Norge

Hovedredningssentralen ber folk som ferdes i skredutsatte områder i Nord-Norge om å være ekstra varsomme. Det har gått flere skred i landsdelen og faren øker.

– HRS har fått rapporter om flere naturlig utløste skred i landsdelen siste døgn. Situasjonen ventes å forverre seg med fare for store naturlig utløste skred i takt med temperaturøkning fredag og inn i helgen. Vær ekstra varsom, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge på Twitter torsdag ettermiddag.

HRS ber folk ta hensyn til at det er mye snø og smeltevann i fjellet, og at dette skaper en spesiell risiko. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om faregrad 3 torsdag og fredag.

– Vi har hatt tragiske hendelser på denne tiden tidligere år, og vi håper å unngå det denne sesongen, skriver HRS.

Senest torsdag rykket redningsmannskaper ut til et skred i Vågan kommune i Nordland. Ingen var tatt av skredet, som trolig ble utløst onsdag. Nordlys melder torsdag ettermiddag om et skred som har gått over fylkesvei 87 i Tamokdalen i Troms. Eventuelt skadeomfang er ikke kjent ennå.

Også politiet i Møre og Romsdal gikk torsdag ut på Twitter og varslet om «stor skred-aktivitet i politidistriktet».

– Ber om at alle som er ute på tur vurderer forholdene rundt seg godt. Ta trygge valg, skriver politidistriktet.

