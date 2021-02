Høye smittetall i Bærum

Det er registrert 24 nye smittetilfeller i Bærum det siste døgnet. Det er 14 flere enn snittet den siste uken.

24 nye smittede er høyere enn hva kommunen har hatt de siste ukene. Snittet den siste uken er 10 nye smittede, som også er snittet for de siste 14 dagene.

Mandag skrev kommunen på sine nettsider at det muterte britiske viruset er påvist flere steder i Bærum, og mye tyder på at det kan bli dominerende fremover.

Konsekvensen er at epidemien kan bli vanskeligere å kontrollere.

– Når vi oppdager et utbrudd, må vi raskest mulig få utbruddet under kontroll. I tråd med klare føringer fra Folkehelseinstituttet oppfordrer vi derfor sterkt husstandsmedlemmer til å gjennomføre karantene til de aktuelle nærkontakter har fått et negativt prøvesvar, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Totalt har 1.994 personer i Bærum kommune fått påvist covid-19 under pandemien.

