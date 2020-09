Høyeste antallet nysmittede i Bergen siden pandemien startet

Bergen er nå i en situasjon der alle må bidra for å bekjempe smitten, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen. Hun mener det nå trengs et krafttak.

– Vi ser at vi nå har det høyeste antallet nysmittede i byen siden pandemien startet, sa hun på kommunens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Selv ikke i mars så vi så høye smittetall. Den økte spredningen øker også faren for at flere kan utvikle alvorlig sykdom og kan dø av korona, sa hun videre.

Helsebyråden mener det nå er viktigere enn noen gang at folk følger smitteverntiltakene.

– Jeg forstår at det som kommer i dag, kan være krevende for mange. Samtidig så mener vi at dette er de riktige tiltakene akkurat nå, og vi har god støtte hos Folkehelseinstituttet, sa Husa.

Hun opplyste videre at byrådet er bekymret for at det kan bryte ut smitte på sykehjem. Derfor er det gjeninnført besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner, det samme gjelder ordningen med én times besøk i uken. For sykehjemsbeboere som ligger for døden, blir det egne besøksregler.

– Vi vet at veldig mange kunne tenkt seg å besøke oftere, men vi er nødt til å prioritere liv og helse først.

Tirsdag var det ikke kjent smitte på sykehjemmene i byen, men byrådet er bekymret.

– Vi vet at dødeligheten er høy om smitten kommer inn, sa helsebyråden.