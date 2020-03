Høyesterett utsetter alle muntlige ankeforhandlinger til over påske

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett som skulle gått før 13. april.

Allerede 12. mars besluttet Øie å utsette muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fram til torsdag 26. mars. Nå er altså perioden ytterligere utvidet.

– Beslutningen vil ikke påvirke arbeidet i Høyesteretts ankeutvalg, som behandler saker skriftlig som normalt. Også saksforberedelsen i saker som er fremmet til behandling i Høyesterett i avdeling, vil inntil videre i hovedsak gjennomføres som normalt, skriver Øie i en uttalelse.

Hun skriver at Høyesterett i sivile saker er i ferd med å ta i bruk fjernmøteteknikk og skriftlig behandling så langt gjeldende lovgivning åpner for det. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut høringsforslag som vil åpne for det samme i straffesaker.

