Høyesterettsdommer og tidligere PST-sjef vil bli sysselmann på Svalbard

Ni personer har søkt på stillingen som sysselmann på Svalbard. Blant dem er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og tidligere PST-sjef Jørn Holme.

Berglund vil søke permisjon istedenfor å si opp stillingen i Høyesterett dersom hun får jobben, skriver Rett24.

– På generelt grunnlag mener jeg det er positivt at dommere som sitter lenge i sine embeter, iblant har permisjon, både for å kunne bidra på andre felt og for å bringe nye impulser tilbake, sier hun.

Jørn Holme har også søkt på stillingen. Han er sorenskriver i Vestfold og har tidligere vært riksantikvar og PST-sjef, samt statssekretær i Bondevik II-regjeringen.

Øvrige søkere er Thorbjørn Gaarder, Lars Fause, Inger-Marie Landfald og Rune Bård Hansen, samt én kvinne unntatt offentlighet og to søkere uten relevant bakgrunn. Hansen har tidligere vært assisterende sysselmann.

Nåværende sysselmann Kjerstin Askholt fratrer i utgangspunktet 1. juni, men det er foreløpig ikke avklart, skriver Svalbardposten. Hun blir ny politi­mester i Agder.

Fra 1. juli endres tittelen sysselmann til sysselmester.

