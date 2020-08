Høyre igjen landets største parti

Høyre er igjen landets største parti, men det er fortsatt flertall for regjeringsskifte, viser ny måling.

Høyre har en oppslutning på 27,7 prosent, en fremgang på 3,3 prosentpoeng fra juni, viser målingen for august som Opinion har utført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Etter en én måned på toppen får Arbeiderpartiet en oppslutning på 24,6 prosent, noe som er en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng. Resultatet er på det nest laveste nivået så langt i år.

Senterpartiet øker svakt til 15,1 prosent og er dermed på sitt høyeste nivå siden koronakrisen startet i mars. Partiet har også høyest velgerlojalitet.

Målingen viser også at mens de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får 82 mandater alene, får dagens regjeringskoalisjon bare 54.

– Høyre er det store og sterke partiet, men det skal ikke store endringer til før flertallet endrer seg. Hvilke partier som ligger over og under sperregrensen har mye å si. Det skal ikke flyttes mange velgere før flertallet bikker over på borgerlig side, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra juni i parentes): Ap 24,6 (-0,6), Høyre 27,7 (+3,3), Frp 9,8 (-0,6), Sp 15,1 (+0,5), SV 6,1 (-1,1), Venstre 3,1 (-0,5), KrF 3,3 (-0,6), MDG 4,6 (-1,1), Rødt 4,3 (uendret) og andre 1,4 (+0,6).

Opinions partibarometer er basert på 967 telefonintervjuer gjennomført mellom 29. juli og 3. august. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

