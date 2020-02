Høyre og Frp nesten like store i ny måling

I Aftenposten og NRKs meningsmåling for februar er Høyre den store taperen. Frp går fram fra 10,3 prosent til 16 prosent.

I den nye meningsmålingen gjennomført av Norstat for Aftenposten og NRK er styrkeforholdet mellom de to største partiene på borgerlig side nesten utjevnet. For første gang på flere år er det reell kamp om hvem som er størst, ifølge målingen.

Høyre faller med 4,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 18,3 prosent, mens Frp går fram med 5,7 prosentpoeng til 16 prosent. Forrige måned skilte det 12,1 prosentpoeng mellom de to partiene. Nå er det bare 2,3 prosentpoeng, ifølge målingen.

Sp er også nesten like store som Høyre og noe større enn Frp, med 17,3 prosent.

Målingen viser et klart rødgrønt flertall. Partiene Ap, Sp, SV og Rødt har til sammen 93 av 168 mandater, og med MDG er tallet 100. Flertall i Stortinget krever 85 mandater.

Resultatene med oppslutning i prosent og endringen fra forrige måling i parentes: Ap 23,2 (-2,9), H 18,3 (-4,1), Sp 17,3 (+1,6), Frp 16 (+5,7), SV 6,1 (-1,1), R 5 (+1,4), KrF 4,4 (+0,8), MDG 4,3 (-1,7), V 3,3 (+1), andre partier 2 (-0,8).

