Høyre og Frp reagerer sterkt på Støres oljefondsbudskap

Oljefondet er et politisk redskap, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (Ap). Uttalelsen får både Høyre og Frp til å steile.

– Vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap, sa Støre på Zerokonferansen onsdag.

– Til nå har vi ikke turt å si det, fordi vi ikke skal drive politikk med pensjonsfondet, og det er veldig mange ting jeg mener vi ikke skal gjøre, men det er klart at 10.000 milliarder kroner er politikk: Måten det blir investert på, retningen som blir satt. Så den diskusjonen mener jeg Norge kan ta, sa Ap-lederen ifølge VG.

Frp-leder Siv Jensen mener uttalelsen er farlig og uansvarlig. Hun mener Støre nå skal bruke fondet som et politisk instrument og dermed går bort fra den ansvarlige linjen til tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg.

– En av de viktigste grunnene til at oljefondet har gjort det så bra, er at det ikke brukes politisk, og at det skal søke etter best mulig avkastning, sier hun til VG.

Høyres finanspolitiker på Stortinget Mudassar Kapur kaller Støres budskap «et dramatisk linjeskifte fra Arbeiderpartiet».

– Dersom vi sier at oljefondet er et politisk redskap, blir dette fort utenrikspolitikk og slik at politikerne må ta stilling til enkeltinvesteringer og investeringer i enkeltland, sier han til NTB.

