Høyre-representant: Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat

21 år gamle Philip Manshaus er siktet for terror etter å ha angrepet Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum lørdag ettermiddag. En rekke politikere har den siste uken pekt på at muslimhat blir stadig mer utbredt i Norge og at det er behov for en handlingsplan mot muslimhat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)