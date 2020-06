Høyre tilbake på ny meningsmåling

Etter to måneder som største parti taper Høyre posisjonen på Opinions stortingsmåling, mens Senterpartiet har størst framgang.

Både Høyre og Arbeiderpartiet faller tilbake, men Høyres fall på 3,8 prosentpoeng gjør at Arbeiderpartiet går til topps igjen på målingen Opinion har laget for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB.

For Senterpartiet er målingen gode nyheter. Partiet går fram med 2,6 prosentpoeng til 14,6 prosent oppslutning.

De andre stortingspartiene utenom Miljøpartiet De Grønne har alle små framganger på junimålingen, godt under feilmarginen. Regjeringens to mindre partier, Kristelig Folkeparti og Venstre, ligger fortsatt under sperregrensa med henholdsvis 3,9 og 3,5 prosent. Rødt kryper på sin side over fire prosent igjen etter tre måneder under.

De tre gamle regjeringspartiene Ap, SV og Sp får til sammen rent flertall på meningsmålingen, med 87 mandater. Dagens tre regjeringspartier ligger på kun 47.

Partienes oppslutning (endring fra mai i parentes): Ap: 25,2 (-1,4), Høyre: 24,4 (-3,8), Sp: 14,6 (+2,5), Frp: 10,4 (+0,9), SV: 7,2 (+0,6), MDG: 5,6 (0,0), Rødt: 4,3 (+0,6), KrF: 3,9 (+0,3), Venstre: 3,5 (+0,8), Andre: 0,8 (-0,5).

Målingen er utført av Opinion mellom 2. og 8. juni på bakgrunn av 969 telefonsamtaler. Feilmarginen ligger mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

(©NTB)