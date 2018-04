Hærverk på russebuss for rundt 150 000 kroner

Natt til mandag var det noen som bedrev omfattende hærverk på russebussen «Bad Italian 2018».

- I natt opplevde vi at russe-eventyret vårt kanskje gikk i grus. Russebussen som vi har brukt utallige timer og mangfoldige tusen kroner på, ble herset med, og nå står russetiden vår i fare. Vi har jobbet beinhardt for å få dette til, hatt flere titalls dugnadstimer, planlagt i over to år og ofret svært mye, forklarer Simen Haughom til Nettavisen, som sier at enkelte på bussen har brukt over 100 timer på å få bussen klar.

Russeguttene fra Egersund våknet altså opp til en skremmende nyhet mandag. Russetiden kan ryke på grunn av hærverk. Simen Haughom på «Bad Italian 2018» kan fortelle at det ble knust flere vinduer og at bandittene prøvde å stjele musikkanlegget og forsterkerne deres.

- Noen har knust frontruten, sjåførruten, det store sidevinduet og ruten på inngangsdøren og forsøkt å stjele forsterkeren og anlegget. Vi har ennå ikke vært inne i bussen på grunn av politietterforskningen, så det kan være flere skader som vi ikke vet om ennå, forteller Haughom.

Stjålet bil ved siden av bussen

Haughom var et av de første vitnene på stedet og fant en stjålet bil ved åstedet, med russebussens anlegg i seg, i tillegg til den ramponerte russebussen.

- På siden av bussen stod det en hvit, stjålen Mazda som var dekket av pulver fra vårt eget brannslukningsapparat. De hadde brukt brannslukningsapparatet til å spraye ned musikkanlegget, som jeg antar er helt ødelagt. Totalt er bussen skadet for opp i mot 150 000 kroner, sier en fortvilet Haughom.

SPRAYET NED: Musikkanlegget ble sprayet ned av tyvene. Slik så anlegget ut etter at hærverket var utført.

Ingen mistenkte

Byas har vært i kontakt med politiet som har vært på stedet og gjort undersøkelser. De bekrefter at saken er under etterforskning.

- Vi må se om det er en sammenheng med hærverket og andre ting som har skjedd i distriktet i løpet av natten, sa etterforskningsleder i politiet Anne Lise Kvamsø til Byas.

Kvamsø meddelte at de ikke har noen mistenkte ennå.

Ber om pengestøtte

- Dersom vi nå skal kunne fortsette russetiden, og få noe igjen for alle pengene og timene vi har brukt på bussen vår må vi sprenge budsjettet enda mer. Det er ikke like lett for alle, ettersom vi allerede har brukt svært mye penger på bussen, meddeler Haughom.

«Bad Italian» har derfor lagt ut et innlegg på Facebook mandag, hvor de etterspør pengestøtte fra de som har lyst til å gi dem en slant.

Haughom har sagt at mange har vist sin støtte allerede og at det er tydelig folk vil hjelpe.

- Vi vet ikke hvor mye penger vi har samlet inn ennå, men vi setter stor pris på støtten. Det er kjedelig om russetiden vår blir ødelagt av hærverk, avslutter Simen Haughom.

BER OM PENGESTØTTE: Her er innlegget «Bad Italian» publiserte mandag.

