Høstferie: Lange køer ut av Oslo

Utfartsdag før høstferien.

Høstferien starter denne helgen flere steder i landet, og ut av Oslo var det mange som skulle ut av byen - og ved 12.30-tiden var det full stopp på E18.

- Jeg kjørte E18 gjennom sentrum og tok ut Mosseveien der det fløt bra, helt til en liten kilometer fra Tusenfryd, da var det stopp. Nå går det svært sakte fremover, sier Morten Karlsen til Nettavisen.

Det har vært flere mindre ulykker i Oslo-området fredag ettermiddag.

På Twitter melder politiet blant annet om en ulykke på E6 ved Skulleruddumpa ved halv ett-tiden.

- Trafikkulykke - tre biler involvert. Uvisst om personskade. Vi er underveis.

En time før var det en ulykke ved Tusenfryd:

- Trafikkulykke på E18 i overgangen til E6, sydgående v/Tusenfryd. Påkjørsel bakfra. Trafikken står stille. Nødetatene er på stedet.

Det er så langt ikke meldt om alvorlige personskader.

Og meteorologen advarer de mange som skal ut på veiene i dag. Lavere temperaturer kan gi snø flere steder.

- Vær forsiktig hvis du skal ut på tur, lyder advarselen fra Meteorologisk institutt fredag. Dette er en utfartshelg som innleder høstferien i en rekke fylker.

Det er sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold flere steder i landet; i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland samt i kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

Høstferien er bare et par timer unna for noen 🎉 Det er #Østlandet som er værvinneren, med en del sol og behagelige temperaturer lengst sør 🌞 Fjellstrøkene og nordlige deler blir litt mer påvirket av vestaværet, og her vil det falle litt snø i løpet av uken ☃️ pic.twitter.com/HCApWDiBfy