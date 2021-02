Huitfeldt krever svar fra forsvarsministeren etter koronakaoset i Forsvaret

Anniken Huitfeldt (Ap) krever svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om smitteverntiltak for utenlandske soldater på øvelse i Norge.

Ifølge Filternyheter krever Huitfeldt svar etter at Nato-øvelsen Joint Viking ble avlyst den 26. januar ettersom flere utenlandske soldater ble registrert koronasmittet.

– Det triste er én, smitten, og nummer to, at de måtte avlyse øvelsen. Det er veldig viktig for Norge at vi har disse øvelsene. I en krisesituasjon er vi helt avhengig av våre allierte, også under en pandemi. Jeg får så mye tilbakemeldinger fra de utenlandske soldatene på hvor viktig dette er for dem, sier Huitfeldt til avisen.

(©NTB)

