En hund som befant seg inne i den røde sonen etter leirskredet på Ask i Gjerdrum, ble reddet ut av området med helikopter natt til torsdag.

Hunden ble lokalisert av en drone, og hentet opp av letemannskaper i et helikopter i 1.43-tiden, opplyser politiet til VG.

– Hunden skal være i god behold. Det har i alle fall ikke kommet inn opplysninger på det motsatte, sier operasjonsleder Karianne Knudsen.

Natt til torsdag er SeaKing-helikoptre og droner fortsatt i aktivitet over skredområdet. Det gjøres både for å overvåke, og for å lete etter tegn på overlevende.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre