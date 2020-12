Hundre smittede i Nord- og Sør-Fron

Hundre personer sitter nå i isolasjon i kommunene Nord-Fron og Sør-Fron i Gudbrandsdalen etter å ha fått bekreftet koronasmitte, ifølge NRK.

Den siste uka har det vært et omfattende koronautbrudd i de to kommunene, med henholdsvis nær 5.700 og 3.100 innbyggere.

I tillegg til over hundre smittede personer, sitter mange i karantene. Til NRK sier Anders Braband, som er kommuneoverlege i begge kommunene, at han ikke har nøyaktig oversikt, men at det trolig ligger på mellom 500 og 600 personer til sammen.

– Det er veldig mange smittede, og veldig mange i karantene. Heldigvis har vi hittil klart å ha god kontroll på alle smitteveier, så vi har ikke noe villsmitte eller ukjent smittevei, sier han.

Utbruddet er særlig knyttet til to miljøer, som igjen er knyttet til to barnehager.

