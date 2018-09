Hundrevis av skader etter styrtregnet på Sør- og Østlandet

Forsikringsselskapene har fått hundrevis av skademeldinger etter styrtregnet på Sørlandet og deler av Østlandet i helgen. Verst gikk det utover Kristiansand.

Totalt er det snakk om mellom 600 og 700 skademeldinger hittil, viser foreløpige tall fra Finans Norge. Flere skader meldes trolig inn i løpet av de nærmeste dagene.

– De fleste skadene gjelder kjellere som fylles med vann, men det kommer også meldinger om tilbakeslag fra avløp og vanninntrenging utenfra. Dessuten har en rekke biler blitt skadd av vannmassene, skriver Finans Norge i en pressemelding.

Videre opplyser de at Kristiansand-området ser ut til å være hardest rammet. Foreløpig har de ingen anslag over hvor store verdier det er snakk om.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med flere enkeltselskaper, som melder om varierende størrelse på skadene.

Frende Forsikring sier foreløpige beregninger tyder på at selskapet i snitt vil måtte ut med 120.000 kroner i erstatning. De har så langt fått inn 140 skademeldinger bare fra Kristiansand. If har har fått inn 130 skademeldinger, derav 100 fra Kristiansand-området, men har ingen anslag på hvor mye snittskaden koster selskapet.

Gjensidige har mottatt nærmere 170 bygningsskader, og over halvparten kommer fra Kristiansand-regionen. De beregner at snittskaden vil koste dem rett under 60.000 kroner. Tryg sier de har fått 105 skademeldinger etter uværet. De estimerer at skadene vil koste dem til sammen 11 millioner kroner.

(©NTB)

Mest sett siste uken