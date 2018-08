Hundrevis deltok i aksjon mot bomstasjoner og økte bompriser

Bompengeaksjonene i Stavanger og Sandnes førte til saktegående kø og hundrevis av folk i gatene onsdag. – Nok er nok, sier motstanderne.

Aksjonen ble satt i verk i forbindelse med den kommende økningen av bompengeavgiften og 38 nye bomstasjoner som settes i drift fra 1. oktober. Bomstasjonene er satt opp fra Sandnes i sør til Stavanger og Randaberg i nord og Sola, Risavika og Hafrsfjord i vest.

Aksjonen startet i Stavanger og Sandnes klokka 18, og trafikken gikk svært sakte blant annet på Bybrua i Stavanger og på Heigreveien i Sandnes. Politiet anslo at rundt 1.000 personer deltok i demonstrasjonen bare i Sandnes.

– Det viser seg at når bomringen nå er rett rundt hjørnet og i ferd med å bli en realitet for folk, da ser de også konsekvensene av dette. Derfor blir folk sinte og kommer nå ut i gatene og markerer misnøyen mot det vedtaket som er fattet, sier Sigurd Sjursen til NRK. Han startet Facebook-gruppen «For vi som er motstandere av bomringen i Sandnes og Stavanger» som nå har over 44.000 medlemmer.

44 kroner per passering

For lette kjøretøy settes bomtakstene opp fra 20 til 22 kroner utenom rushtiden i den såkalte Bymiljøpakken , mens prisen blir det dobbelte – 44 kroner – innenfor rushtiden på morgenen og ettermiddagen. De nye takstene skal vurderes etter ett år.

Rushtidsavgiften skal naturligvis kun betales på hverdager, og det er flere rabattordninger. Med bombrikke i bilen får man 20 prosent rabatt, og det skal kun betales for én passering i løpet av en time. I tillegg skal man maksimalt betale for 75 passeringer i løpet av én måned.

I regnet og med nærmest konstant tuting rundt seg, var Sjursen soleklar på at siste aksjon ikke er gjennomført. Håpet er at politikerne påvirkes til å snu.

– Selvfølgelig blir det flere demonstrasjoner. Vi kommer til å kjøre på framover, og når vi ser at folkemengden vokser for hver gang vi arrangerer noe, så er det klart at vi skal holde trykket oppe. Og vi skal minne politikerne på at nok er nok, og at vi vil ha en forandring på det som nå er vedtatt, sier han.

Drapstrusler

Den betente bompengesaken har vakt harme hos mange. En meningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Stavanger Aftenblad og NRK i perioden 15. til 20. august, viser at sju av ti er motstandere av den nye bomringen.

Motstanden har også ført til politianmeldelser. Forrige uke valgte det nye, regionale bompengeselskapet for Sør- og Vestlandet, Ferde, å anmelde drapstrusler mot administrerende direktør Trond Juvik.

Truslene ble framsatt i kommentarfeltet under en artikkel i Stavanger Aftenblad der Juvik ble intervjuet. I en av kommentarene skriver en person at Ferde-sjefen «skulle hatt ei kule i pannen å en bomstasjon opp i rævva», mens en annen svarte «Håbe det skjer kjapt som faen». Den ene personen har i andre innlegg oppfordret til å sprenge bomstasjonene og skrevet «skulle visst hvor de bor» under et kritisk innlegg om styringsgruppa for Bymiljøpakken.

– Folk må tenke over hva de skriver, selv om de sitter hjemme i stua foran skjermen. Det de skriver, treffer hardt for dem som er ofre, og det kan være straffbart, sier politiinspektør Leif Ole Topnes til avisen.

Politiet kunne for øvrig melde om at onsdagens aksjoner gikk greit for seg, selv om køene varte en stund utover kvelden.

