Hus, campingbil og veterankjøretøyer gikk opp i røyk

En brann i en campingbil natt til onsdag spredte seg, slik at to garasjer, et ubebodd hus og flere veterankjøretøyer ble flammens rov.

MODUM: (Drammens Tidende): Politiet fikk melding om brannen i Heggenveien i Vikersund klokken 02.32, og det viste seg at det brant i en campingbil som sto parkert inne i en garasje.

Brannen spredte seg til en annen garasje, der det ifølge politiets operasjonsleder Kjell Reidar Johansen sto flere veterankjøretøyer. Begge garasjene og kjøretøyene som var inne i dem ble totalskadd.

Brannen spredte seg også til et ubebodd hus på eiendommen. Også dette ble totalskadd, men brannvesenet greide å hindre at brannen spredte seg til et bebodd hus på samme eiendom.

Beboerne i tre nabohus ble evakuert på grunn av kraftig røykutvikling, opplyser Johansen.

Onsdag morgen klokken 05.40 holdt fremdeles brannvesenet på med etterslukking på stedet.

