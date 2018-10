Hus omringet av elv i Skjolden i Hordaland

Brannvesenet jobber med å hente ut flere beboere i Skjolden i Hordaland etter at Fortundalselva har gått over sine bredder og omringer et hus.

Politiet fikk melding om at beboerne ikke kom seg ut klokka 3.40.

– Det er mye vann rundt huset. Brannvesenet er på stedet, men det er for mye vann til at de kan kjøre fram med bil, så det blir vurdert om det skal tas i bruk en traktor for å hente dem ut, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Vestlandet har vært rammet av kraftig regn og vind de siste dagene, og flomfaren er på oransje nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lørdag ettermiddag hadde det kommet 70–100 millimeter regn mange steder, og det var varslet kraftig nedbør utover kvelden.

Algrøy sier imidlertid at de ikke har fått mange meldinger i løpet av natt til søndag. Det har heller ikke Hordaland 110-sentral.

– Det er lite nedbør i Bergens-området i hvert fall, og vi har ikke fått inn andre meldinger om vær og vind, sier operasjonslederen.

Ifølge Vegtrafikksentralen er riksvei 13 ved Byrkjenes stengt på grunn av ras og rasfare i området. Vegen er stengt ved Stein Ragde-krysset i Odda sør for Tyssedaltunnelen.

Søndag ettermiddag og kveld er det ventet mer regn i områdene, ifølge Varsom.no.

