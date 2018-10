Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Arne Vigeland, som kappet uthuset til naboen på Nesøya i Asker i to, er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Vigeland må også betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014. I første rettsrunde i straffesaken forklarte Vigeland at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt. Da ble halvparten av straffen – 60 dagers fengsel – gjort ubetinget.

Vigeland sto tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge tiltalen.

