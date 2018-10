Hva skjedde med den lilla Halloween-brusen til Grans Bryggeri?

Den fikk sin egen gruppe på Facebook, men kommer ikke tilbake. Hvorfor forsvant den?

Den lilla brusen hadde sin «storhetstid» på starten av 2000-tallet, men var sist å se i butikkhyllene i 2011, det er altså hele sju år siden.

Siden har mange lurt på om brusen skal komme tilbake på markedet.

– Årsaken til at vi tok den ut, var at den ikke solgte godt nok. Det var ikke lønnsomt nok, sier Morten Gran, daglig leder i Grans Bryggeri til Nettavisen.

Les også: Her er Halloween-vettreglene

Egen Facebook-gruppe

«Grans halloween brus» gir mange treff i søkemotorene, og det finnes også en egen Facebook-gruppe med flere tusen tilhengere som ønsker brusen tilbake.

22 år gamle Vilde Lindhjem som er administrator i gruppen forteller om sitt spesielle forhold til brusen.

– Jeg elsket Halloween-brusen da jeg var liten. Jeg smakte på den for første gang da jeg var 6-7 år, og jeg likte den kjempegodt. Hvert eneste år gledet jeg meg til Halloween-sesongen, sier Lindhjem.

Bryggeriet sier at brusen ikke solgte nok. Hva tror du var årsaken til det?



– Først vil jeg si at det var synd. Jeg tror det kan skyldes to ting. Det var ikke mye markedsføring rundt brusen på den tiden. Nå finnes det flere muligheter for det.

– En annen årsak kan være at Halloween ikke var særlig stort på den tiden. Det har jo bare blitt større og større siden brusen forsvant, sier 22-åringen.

– Ikke mange direkte henvendelser

Grans-sjefen synes det er hyggelig med interessen på nett og i sosiale medier, men forteller at bryggeriet selv har hørt lite.





– Vi har ikke fått mange direkte henvendelser rundt denne brusen. Men jeg registrerer interessen, og en mulighet kan være å ta det opp for salgs- og innkjøpsavdelingen. Det som taler mot at den vil komme tilbake, er at det er en marginal produksjon for en svært kort sesong, forteller Gran.



Lindhjem innrømmer selv at hun og de andre tilhengerne ikke har vært «på» nok.



– Vi har dessverre ikke gjort så mye. Det var noe aktivitet i gruppen i starten, så gikk det i glemmeboken. Der kunne vi ha vært bedre, forteller hun.



Etter at Nettavisen tok kontakt har imidlertid 22-åringen tatt initiativ igjen overfor bryggeriet.







Les også: Så mye penger bruker nordmenn på halloween



Omstridt fargestoff Da brusen forsvant fra norske butikkhyller i 2011, var det en del oppslag rundt lilla-fargen. Fargestoffet som ble benyttet i brusen kunne «ha en ugunstig virkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne».



Hvor mye hadde det omstridte fargestoffet Allurarød å si på avgjørelsen om å ta brusen ut av produksjon? Da brusen forsvant fra norske butikkhyller i 2011, var det en del oppslag rundt lilla-fargen. Fargestoffet som ble benyttet i brusen kunne «ha en ugunstig virkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne».





– Det hadde ikke noe å si på avgjørelsen. Hvis vi hadde fått beskjed om å foreta oss noen endringer, hadde vi utført de endringene. Halloween-brusen var bare ikke lønnsom nok for vår virksomhet på den tiden.





– Nå er ikke Halloween-idéen beskyttet, så den er «up for grabs» for de som vil tenke annerledes, sier Grans-sjefen.







Mest sett siste uken