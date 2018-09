«Hva vil folk si» norsk Oscar-kandidat

Iram Haq fikk prisen for beste regi for «Hva vil folk si». Filmen er nå utpekt til norsk Oscar-kandidat. «Hva vil folk si» fikk fire Amandapriser – blant annet fikk Adil Hussain (til venstre) prisen for beste mannlige skuespiller. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )