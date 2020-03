Hvaler-ordfører etterlyser koronaforbud også for båtfolk

Nordmenn forbys å dra på hytta dersom den ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. Nå etterlyser kyst-ordfører samme type reglement for båtfolket.

– Jeg tror alvoret har gått opp for hyttefolket. Da er det helt logisk å overføre tankegangen til båtfolket også, sier Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) til NRK.

Hun frykter at kommunen hennes ikke har kapasitet nok til å kunne ta seg av båtfolk som legger til kai langs gjestebrygger på sjøen rundt Hvaler.

– Hvis en kommune har store båthavner der de opplever at mange bor i fritidsbåter, og dette samlet sett er et problem for helsetjenesten, så kan de selv vurdere om de vil stenge disse, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie legger til at det ikke vil komme noe nasjonalt forbud.

