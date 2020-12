Hver tredje av oss er blitt i dårligere form under pandemien

Hver tredje nordmann sier de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet, viser en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor.

I desember svarer 32 prosent at de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. 13 prosent sier at de tvert imot har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann, 56 prosent, sier at formen er uendret.

– Antall nordmenn som har fått dårligere fysisk form, har aldri vært høyere under pandemien enn nå i desember. Mangel på treningstilbud og snart ribbe gjør ikke utgangen av året 2020 til det sprekeste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I overkant av to av tre nordmenn har trent innendørs eller utendørs den siste uken. Det er de yngre under 30 år som i størst grad sier at de ikke har trent den siste uken. Det er også de unge som i størst grad sier at den fysiske formen er blitt dårligere.



