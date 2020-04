Én av tre familier opplever økt stress, krangling og utfordringer hjemme under koronakrisen. Det viser en ny undersøkelse.

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Røde Kors, viser at hver tredje familie sliter under koronakrisen. Mange forteller at økt stress, krangling og utfordringer er noen av problemene som har oppstått på hjemmefronten.

Røde Kors mener at mange av barna som skal tilbake i barnehagene, kan ha kjent på dette de siste ukene og derfor trenger ekstra støtte.

Både vold, stress, økonomiske bekymringer og sykdom i familien kan være hendelser som flere barnehagebarn kan ha opplevd de siste ukene.

