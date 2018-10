Hydro: Alunorte ett skritt nærmere å gjenoppta driften

En godkjennelse til å bruke ny teknologi ved Hydros anlegg Alunorte i Brasil, kan bety at driften kan gjenopptas, sier selskapet.

Fredag ga de føderale miljømyndighetene grønt lys til bruk av en ny filterteknologi til behandling av bauksittrester. Det vil forlenge levetiden for et deponi og tillate fortsatt trygg drift ved Alunorte, skriver Hydro i en pressemelding som ble sendt ut natt til lørdag.

Selskapet vil jobbe med lokale myndigheter for å få lov til å bruke det nye såkalte pressfilteret ved det aktuelle deponiet. Det nye filteret gjør at det er mindre vann i restene, og den nye tillatelsen gjør det mulig å drive Alunorte på 50 prosents kapasitet.

– Vi er forberedt på å starte opp igjen driften og takker for all støtten vi har fått fra myndighetene og i lokalsamfunnet. Vi gjør nå alt vi kan for å komme tilbake i produksjon, sier John Thuestad, som leder forretningsområdet bauksitt og alumina i Hydro.

Han sier fornyet drift også vil gi positive ringvirkninger og vil gjøre det mulig å fortsette driften også i bauksittgruva Paragominas og ved det deleide aluminiumverket Albras.

